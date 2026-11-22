

PONTIANAK POST - Motorola bersiap meluncurkan smartphone terbarunya, Motorola Edge 70 Neo pada 24 November 2026.

Ponsel ini membawa sejumlah spesifikasi menarik, mulai dari layar AMOLED 144Hz, chipset Snapdragon, hingga baterai berkapasitas jumbo 7.000 mAh.

Peluncuran tersebut menambah jajaran keluarga Motorola Edge 70 yang sebelumnya telah diisi sejumlah model, termasuk Edge 70, Edge 70 Pro, Edge 70 Max, Edge 70 Pro+, dan Edge 70 Fusion.

Motorola Edge 70 Neo dibekali layar Extreme AMOLED berukuran 6,8 inci dengan resolusi 2.772 x 1.272 piksel.

Layarnya mendukung refresh rate 144Hz dan tingkat kecerahan puncak mencapai 5.200 nits.

Advertisement Perangkat ini juga dilindungi Gorilla Glass 7i. Untuk dapur pacu, Motorola mengandalkan chipset Snapdragon 7s Gen 3 yang dipadukan RAM 8GB LPDDR5X.

Kapasitas RAM dapat diperluas secara virtual hingga 24GB melalui fitur RAM Boost.

Sementara penyimpanan internal 128GB bisa diperluas hingga 1TB menggunakan kartu microSD.

Sektor daya menjadi salah satu daya tarik utama. Motorola Edge 70 Neo membawa baterai 7.000 mAh dengan dukungan pengisian cepat TurboPower 45W.

Motorola juga menyediakan fitur pengisian daya terbalik kabel 7,5W serta bypass charging, yang memungkinkan perangkat digunakan saat terhubung ke sumber listrik tanpa mengandalkan pengisian baterai secara langsung.