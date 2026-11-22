PONTIANAK POST – Atletico Madrid Women meraih kemenangan penting setelah menaklukkan Eibar Women dengan skor 3-1 dalam lanjutan Liga F Moeve 2026/2027 di Stadion Ipurua, Sabtu (21/11/2026).

Penyerang asal Norwegia, Synne Jensen, menjadi bintang kemenangan Atletico Madrid setelah mencetak dua gol. Sementara satu gol lainnya disumbangkan Kathrine Kühl.

Mengutip laporan situs resmi Liga F, Atletico Madrid sebenarnya kesulitan membongkar pertahanan Eibar pada babak pertama. Kedua tim bermain imbang tanpa gol hingga turun minum.

Advertisement Baca Juga: London City Lionesses Mengamuk di Women's Super League, Crystal Palace Jadi Korban Pesta Enam Gol



Atletico Madrid akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-51. Jensen melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti yang meluncur ke sudut atas gawang Eibar.

Sepuluh menit berselang, Jensen kembali mencatatkan namanya di papan skor. Kali ini, ia memaksimalkan umpan tumit Fiamma Benitez untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0.

Atletico semakin menjauh pada menit ke-75. Pemain pengganti Kathrine Kühl berhasil mencetak gol ketiga setelah menerima umpan Fiamma.

Advertisement Eibar tidak menyerah. Mireia Masegur memperkecil ketertinggalan menjadi 1-3 pada menit ke-84 melalui penyelesaian dari situasi sepak pojok.

Namun, gol tersebut tidak cukup untuk menyelamatkan tuan rumah dari kekalahan.



Hasil ini memperpanjang catatan positif Atletico Madrid menjadi enam pertandingan tanpa kekalahan, dengan lima kemenangan dan satu hasil imbang.

Tambahan tiga poin membuat Atletico mengoleksi 25 poin dari 12 pertandingan dan naik sementara ke posisi kedua klasemen Liga F Moeve 2026/2027.

Sementara itu, Eibar masih kesulitan keluar dari tren negatif setelah kembali gagal meraih kemenangan.