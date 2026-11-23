PONTIANAK POST – Apple dikabarkan tengah menyiapkan perubahan besar pada iPhone 20 Pro untuk menandai perayaan 20 tahun kelahiran iPhone.

Smartphone yang diproyeksikan meluncur pada 2027 tersebut disebut membawa desain layar lengkung di keempat sisi serta peningkatan teknologi kamera.

Bocoran terbaru menyebut Apple sedang mengembangkan desain yang berbeda dari generasi sebelumnya.

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Perubahan ini bahkan disebut sebagai salah satu perombakan paling signifikan sejak iPhone X diperkenalkan.

iPhone 20 Pro dirumorkan menggunakan teknologi layar quad-curved, yakni panel yang melengkung pada keempat sisinya.

Advertisement Desain tersebut membuat tampilan layar terlihat lebih menyatu dengan bodi dan memberikan kesan hampir tanpa bingkai.

Bocoran video yang beredar di media sosial China memperlihatkan sampel kaca depan transparan dengan bezel sangat tipis.

Bagian atasnya masih memperlihatkan potongan berbentuk pil dan lingkaran yang menyerupai Dynamic Island.

Apple dikabarkan bekerja sama dengan Samsung untuk mengembangkan panel tersebut. Perusahaan juga masih menguji kemungkinan menempatkan kamera depan dan sistem Face ID di bawah layar.

Namun, desain final bagian depan perangkat belum dipastikan. Keaslian sampel kaca yang beredar juga belum terverifikasi.