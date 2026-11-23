

PONTIANAK POST – Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra tidak hanya mengandalkan desain bodi supertipis untuk menarik perhatian pasar smartphone premium.

Perangkat lipat ini juga membawa teknologi Flex Titanium yang dirancang meningkatkan kekuatan struktur layar sekaligus mengurangi tampilan bekas lipatan.

Samsung mengembangkan teknologi tersebut untuk menjawab tantangan utama smartphone lipat, yakni menghasilkan perangkat yang tipis dan ringan tanpa mengorbankan ketahanan.

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Galaxy Z Fold8 Ultra memiliki ketebalan hanya 4,1 milimeter saat dibuka dan 8,9 milimeter ketika dilipat. Bobotnya mencapai 215 gram.

Flex Titanium merupakan struktur layar yang memadukan titanium alloy dengan pelat titanium. Material tersebut ditempatkan pada bagian struktur pendukung layar fleksibel.

Advertisement Teknologi ini dirancang untuk memperkuat panel, menyerap tekanan dan benturan, serta mengurangi tampilan garis lipatan atau crease akibat penggunaan berulang.

Kehadiran material tersebut menjadi bagian penting dalam upaya Samsung mempertahankan ketipisan perangkat tanpa mengabaikan kekuatan layar.

Samsung tidak hanya mengandalkan Flex Titanium. Perusahaan juga melakukan penyesuaian pada mekanisme engsel, struktur baterai, dan sistem pendingin agar seluruh komponen dapat ditempatkan dalam ruang yang lebih terbatas.

Engsel Armor FlexHinge turut dirancang lebih ringkas dengan tetap mempertahankan presisi ketika perangkat dibuka dan ditutup.

Sementara itu, rangka Armor Aluminum serta lapisan Gorilla Glass digunakan untuk membantu melindungi bagian luar perangkat.