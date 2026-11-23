

PONTIANAK POST – Samsung mulai mempersiapkan peluncuran generasi terbaru ponsel flagship Galaxy S27.

Dua model yang terdiri dari Galaxy S27 Pro dan Galaxy S27 Ultra dilaporkan telah muncul dalam dokumen bea cukai dengan keterangan khusus untuk pengujian panggilan telepon.

Mengutip laporan SammyGuru, kedua perangkat tersebut terdeteksi dalam basis data kepabeanan NBD yang berkaitan dengan pengiriman ke Peru.

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Catatan untuk Galaxy S27 Ultra dengan nomor model SM-S958B tercatat pada 28 Oktober 2026. Sementara Galaxy S27 Pro bernomor model SM-S957B muncul dua hari kemudian, tepatnya 30 Oktober 2026.

Kedua dokumen mencantumkan keterangan berbahasa Spanyol, pruebas de llamadas, yang berarti pengujian panggilan telepon.

Advertisement Kemunculan kedua ponsel tersebut bukan satu-satunya petunjuk persiapan Samsung.

Dokumen kepabeanan tertanggal 27 Oktober 2026 juga mencatat pengiriman komponen berupa papan sirkuit utama atau Printed Board Assembly (PBA) dan penutup belakang untuk Galaxy S27 Pro serta Ultra.

Menariknya, Indonesia tercatat sebagai negara asal pembelian komponen tersebut.

Catatan sebelumnya pada September dan Oktober juga memperlihatkan pengiriman modul kamera serta pelindung logam komponen elektronik untuk Galaxy S27 Pro.

Rangkaian dokumen ini memperlihatkan bahwa persiapan perangkat flagship Samsung terus berjalan.