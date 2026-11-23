

PONTIANAK POST – POCO X8s dan vivo V80 Lite 5G menawarkan keunggulan berbeda di pasar smartphone kelas menengah.

POCO mengandalkan performa kencang, kamera lebih lengkap, dan pengisian daya cepat. Sementara vivo membawa baterai berkapasitas jumbo serta layar lebih besar.

Keduanya menyasar konsumen dengan kebutuhan berbeda, mulai dari gaming hingga penggunaan intensif tanpa sering mengisi daya.

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POCO X8s memiliki layar AMOLED 6,35 inci dengan refresh rate 120Hz. Bobotnya hanya 187 gram, sehingga lebih ringan dan ringkas dibanding vivo V80 Lite 5G yang mencapai 224 gram.

Untuk dapur pacu, POCO menggunakan Snapdragon 7 Gen 4. Berdasarkan daftar benchmark AnTuTu, performanya tercatat sekitar 88 persen lebih tinggi dibanding Dimensity 7300e pada vivo.

Advertisement POCO juga menawarkan RAM 8 GB dan penyimpanan 256 GB pada varian dasar. Kemampuan tersebut membuatnya lebih menarik untuk bermain game, multitasking, serta menjalankan aplikasi berat.

vivo V80 Lite 5G menawarkan layar AMOLED 6,83 inci dengan refresh rate 120Hz. Ukuran layar lebih luas cocok untuk menonton video, membaca, maupun menikmati konten hiburan.

Keunggulan utamanya terletak pada baterai 10.000 mAh, sekitar 58 persen lebih besar dibanding baterai POCO X8s yang berkapasitas 6.330 mAh.

Namun, POCO memiliki pengisian daya 100 watt, sedangkan vivo mendukung 44 watt. Artinya, POCO lebih unggul dalam kecepatan pengisian baterai.

vivo juga memiliki sertifikasi IP68 dan IP69, sedangkan POCO mengantongi IP68.