PONTIANAK POST – Doogee memperkenalkan calon smartphone terbarunya, Note 70, dengan desain kamera yang menyerupai Samsung Galaxy S26 Ultra.

Perangkat ini tampil unik karena dilengkapi layar tambahan berukuran 1,8 inci di bagian belakang.

Mengutip laporan Notebookcheck, Doogee Note 70 membawa sejumlah spesifikasi yang mulai terungkap, termasuk baterai 6.500 mAh, prosesor Unisoc T7250, serta sistem operasi Android 17.

Bagian belakang Note 70 menampilkan tiga lingkaran kamera besar yang tersusun vertikal. Dua elemen berbentuk lingkaran kecil juga terlihat di sampingnya.

Desain tersebut mengingatkan pada Galaxy S26 Ultra. Namun, Doogee menambahkan layar sekunder berbentuk persegi di sebelah modul kamera.

Advertisement Panel berukuran 1,8 inci itu menjadi daya tarik utama. Meski demikian, perusahaan belum mengungkap fungsi yang dapat dijalankan layar tambahan tersebut.

Doogee memperlihatkan perangkat dalam pilihan warna ungu gelap dan silver. Detail dimensi serta bobotnya juga belum diumumkan.

Note 70 menggunakan chipset Unisoc T7250, prosesor kelas pemula yang mendukung jaringan 4G.

Chip tersebut juga digunakan pada Doogee Note 58 sehingga perangkat ini diperkirakan lebih ditujukan untuk penggunaan harian ketimbang gaming berat.

Baterainya berkapasitas 6.500 mAh, meningkat 250 mAh dibanding Note 58 dan Note 59 yang membawa baterai 6.250 mAh. Kecepatan pengisian daya belum diketahui.