

PONTIANAK POST – Realme 16 5G menjadi salah satu smartphone kelas menengah yang menawarkan kapasitas baterai besar tanpa mengorbankan desain bodi yang ramping.

Ponsel ini membawa baterai 7.000 mAh, kamera 50 megapiksel, serta layar AMOLED dengan refresh rate 120Hz.

Perangkat ini menawarkan sejumlah fitur yang menyasar pengguna dengan aktivitas tinggi, mulai dari fotografi, hiburan, hingga penggunaan sehari-hari.

Realme 16 5G dibekali baterai berkapasitas 7.000 mAh dengan dukungan pengisian cepat 60 watt.

Kapasitas tersebut dirancang untuk menunjang penggunaan lebih lama tanpa harus sering mengisi daya.

Advertisement Menariknya, ponsel ini memiliki ketebalan sekitar 8,1 milimeter dan bobot 183 gram.

Desain tersebut membuatnya tetap relatif ringan meski membawa baterai berkapasitas besar.

Layarnya menggunakan panel AMOLED berukuran 6,57 inci dengan resolusi Full HD+ dan refresh rate 120Hz.

Tingkat kecerahan puncaknya diklaim mencapai 4.200 nit sehingga tampilan tetap terlihat jelas dalam kondisi pencahayaan terang.

Untuk fotografi, Realme 16 5G memiliki kamera utama 50 MP dengan sensor Sony IMX852, yang didampingi kamera monokrom 2 MP.