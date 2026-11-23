

PONTIANAK POST – Samsung dikabarkan bakal menghentikan sementara peluncuran smartwatch terbarunya pada 2027.

Perusahaan teknologi asal Korea Selatan itu disebut mulai mengubah strategi dengan memperpanjang siklus peluncuran Galaxy Watch menjadi dua tahun sekali.

Laporan tersebut menjadi kabar mengejutkan bagi penggemar smartwatch Samsung.

Jika terealisasi, kebijakan ini akan menjadi kali pertama Samsung melewatkan peluncuran smartwatch tahunan sejak lini Galaxy Watch diperkenalkan pada 2018.

Mengutip laporan ETNews. Samsung disebut tengah melakukan penyesuaian strategi bisnis, termasuk mengurangi pengembangan produk baru untuk menekan biaya dan meningkatkan profitabilitas.

Advertisement Salah satu faktor yang mendorong perubahan strategi tersebut adalah kenaikan harga komponen, terutama cip dan memori. Kondisi ini membuat biaya produksi perangkat elektronik semakin tinggi.

Selain itu, respons pasar terhadap Galaxy Watch 9 disebut belum terlalu kuat. Samsung pun dinilai tidak memiliki alasan cukup untuk menghadirkan pembaruan kecil setiap tahun.

Pengembangan teknologi smartwatch juga menghadapi tantangan. Inovasi fitur kesehatan membutuhkan waktu panjang, mulai dari penelitian, pengembangan sensor, pengujian, hingga penerapan dalam perangkat berukuran kecil.

Meski tidak meluncurkan model baru pada 2027, Samsung dikabarkan tetap menjaga produk yang sudah beredar melalui pembaruan perangkat lunak dan penambahan fitur kesehatan.

Galaxy Watch 9 dan Galaxy Watch Ultra terbaru diperkirakan tetap mendapat perhatian perusahaan.