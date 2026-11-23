PONTIANAK POST – Juventus Women tampil perkasa setelah menghancurkan Lazio Women dengan skor 5-1 dalam lanjutan pekan kedelapan Serie A Women Italia, Minggu (22/11/2026).

Amaiur Sarriegi menjadi bintang kemenangan Juventus setelah mencetak hat-trick dalam pertandingan di Stadion Mirko Fersini tersebut.

Hasil ini sekaligus memperpanjang tren positif Juventus yang meraih empat kemenangan beruntun di kompetisi domestik.

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Juventus langsung mengambil kendali pertandingan sejak awal. Sarriegi membuka keunggulan pada menit kedelapan melalui sundulan memanfaatkan sepak pojok Eva Schatzer.

Empat menit kemudian, penyerang asal Spanyol tersebut kembali membobol gawang Lazio setelah menerima umpan terobosan Cecilia Salvai.

Matilde Pavan memperbesar keunggulan menjadi 3-0 pada menit ke-24. Namun, Lazio membalas dua menit kemudian melalui Eleonora Goldoni setelah menerima umpan Noemi Visentin.

Advertisement Skor 3-1 bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, Juventus tetap mendominasi. Sarriegi melengkapi hat-trick pada menit ke-72 setelah memaksimalkan umpan Cristina Librán.

Léa Khelifi kemudian memastikan kemenangan 5-1 melalui gol pada menit ke-83.

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Pelatih Juventus, Isaac Guerrero, memuji karakter para pemainnya yang mampu mengatasi tekanan Lazio.

"Para pemain menunjukkan karakter, mampu mengelola dan melewati tekanan. Mereka membuktikan bahwa kami merupakan tim yang komplet," ujar Guerrero, dikutip dari situs resmi Juventus.

Sarriegi juga mengaku bahagia setelah mencetak tiga gol.