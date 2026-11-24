PONTIANAK POST – Samsung Galaxy S26 Ultra hadir membawa sejumlah peningkatan dibandingkan pendahulunya.

Namun, ponsel flagship terbaru itu dinilai belum mampu mengalahkan pengalaman penggunaan Galaxy S24 Ultra.

Galaxy S24 Ultra dinilai memiliki bentuk khas yang mengingatkan pada seri Galaxy Note.

Perangkat tersebut tanpa pelindung tambahan. Sebaliknya, ketika memakai Galaxy S26 Ultra, ia cenderung langsung memasang casing.

Perbedaan lain terlihat pada layar. Galaxy S26 Ultra membawa fitur Privacy Display untuk membatasi pandangan orang lain terhadap isi layar.

Advertisement Menurut laporan terbaru, layar ponsel tersebut lebih nyaman digunakan di luar ruangan karena pantulan cahaya terasa lebih sedikit.

Perubahan pada S Pen juga menjadi alasan kekecewaan. Galaxy S24 Ultra masih memiliki konektivitas Bluetooth yang memungkinkan pena digital itu digunakan sebagai tombol rana kamera jarak jauh dan mendukung Air Actions.

Fitur tersebut tidak lagi tersedia pada S Pen Galaxy S26 Ultra. Akibatnya, fungsinya lebih terbatas pada aktivitas seperti menulis catatan dan memberi anotasi pada tangkapan layar.

Meski demikian, Galaxy S26 Ultra tetap menawarkan peningkatan performa, daya tahan baterai, dan penyempurnaan kamera.