

PONTIANAK POST - Persaingan smartphone premium semakin ketat setelah Xiaomi 18 Pro dan vivo X500 Pro hadir dengan spesifikasi kelas atas.

Keduanya dibanderol mulai 1.399 euro atau sekitar Rp24,5 juta di Eropa, tetapi menawarkan keunggulan berbeda.

Mengutip GadgetsNow, Xiaomi mengandalkan dua kamera 200 megapiksel hasil kolaborasi dengan Leica.

Sementara vivo mengunggulkan kamera ZEISS, layar dengan refresh rate tinggi, serta kapasitas baterai lebih besar.

Xiaomi 18 Pro membawa tiga kamera belakang, terdiri atas kamera utama Leica 200 MP, kamera periskop telefoto 200 MP dengan zoom optik 3,2 kali, dan ultrawide 50 MP.

Advertisement Ponsel ini juga memiliki layar AMOLED tambahan 2,7 inci di bagian belakang. Fitur tersebut dapat digunakan untuk melihat notifikasi maupun mengambil selfie menggunakan kamera utama.

Sementara vivo X500 Pro dibekali kamera utama 50 MP, telefoto ZEISS 64 MP dengan zoom optik 3,5 kali, serta ultrawide 50 MP.

Keduanya memiliki kamera depan beresolusi 50 MP. Dari sisi resolusi, Xiaomi lebih menonjol, sedangkan vivo menawarkan jangkauan zoom optik sedikit lebih panjang.

vivo X500 Pro menggunakan layar AMOLED 6,36 inci dengan refresh rate hingga 144Hz dan tingkat kecerahan puncak 4.500 nits.

Xiaomi 18 Pro memiliki layar AMOLED 6,4 inci dengan refresh rate adaptif 120Hz dan kecerahan puncak 4.000 nits.