

PONTIANAK POST - Samsung dikabarkan menyiapkan enam smartphone lipat untuk memperluas lini Galaxy Z pada 2027.

Daftar perangkat yang muncul dalam bocoran mencakup Galaxy Z Fold 9, Fold 9 Pro, Fold 9 Ultra, Galaxy Z Flip 9, Galaxy Z TriFold 2, dan Galaxy Z Slide.

Laporan terbaru 9to5Google menyebutkan, Samsung akan menghadirkan pilihan desain yang lebih beragam, mulai dari ponsel lipat konvensional hingga perangkat dengan layar yang dapat digeser.

Galaxy Z Fold 9 diperkirakan menjadi penerus model Fold generasi sebelumnya. Sementara Fold 9 Pro disebut sebagai varian baru yang akan menambah pilihan di antara model reguler dan Ultra.

Galaxy Z Fold 9 Ultra diposisikan sebagai perangkat kelas tertinggi dengan fitur premium.

Advertisement Adapun Galaxy Z Flip 9 akan melanjutkan desain lipat vertikal yang lebih ringkas.

Samsung juga dikabarkan mengembangkan Galaxy Z TriFold 2 sebagai penerus ponsel dengan dua engsel yang dapat dibuka menjadi layar lebih besar.

Perangkat ini disebut berpotensi menjadi salah satu produk pertama dalam rangkaian peluncuran 2027.

Nama lain yang mencuri perhatian adalah Galaxy Z Slide. Berbeda dari ponsel lipat, perangkat ini dirumorkan menggunakan layar yang dapat diperluas dengan mekanisme geser.

Bocoran tersebut belum mengungkap rincian spesifikasi, harga, maupun jadwal peluncuran setiap perangkat.