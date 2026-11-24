

PONTIANAK POST - Samsung memperkenalkan Galaxy Z Fold8 sebagai smartphone lipat yang menggabungkan layar besar dengan desain lebih ringan.

Perangkat ini memiliki bobot hanya 201 gram, menjadikannya Galaxy Z Fold paling ringan yang pernah dibuat Samsung.

Keunggulan tersebut dirancang untuk menunjang mobilitas pengguna, mulai dari perjalanan harian, aktivitas kerja, hingga hiburan.

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Mengutip Samsung Newsroom, bobot Galaxy Z Fold8 berkurang 14 gram dibandingkan generasi sebelumnya, Galaxy Z Fold7. Perangkat ini juga lebih ringan daripada Galaxy S26 Ultra.

Galaxy Z Fold8 dilengkapi layar luar berukuran 5,5 inci dengan rasio 10:16. Layar ini dirancang agar nyaman digunakan untuk membalas pesan, melihat peta, membaca berita, hingga menjelajahi media sosial tanpa harus membuka perangkat.

Advertisement Ketika dibentangkan, pengguna mendapatkan layar utama 7,6 inci dengan rasio 4:3 dan refresh rate 120Hz.

Format layar tersebut memberikan ruang lebih luas untuk membaca dokumen, menikmati video, bermain gim, hingga menjalankan dua aplikasi secara berdampingan.

Samsung juga menyempurnakan bagian lipatan layar dengan mengurangi tampilan bekas lipatan.

Bezel bagian dalam dibuat lebih landai sehingga pengalaman melihat layar terasa lebih mulus.

Samsung menilai ponsel lipat tidak harus memiliki ukuran dan bobot yang merepotkan.