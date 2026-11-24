PONTIANAK POST- Honor 700S membawa sejumlah peningkatan dibanding Honor 600 Vitality Edition.

Perubahan paling mencolok mencakup kamera utama, kapasitas baterai, sistem operasi, hingga fitur tambahan pada bagian belakang perangkat.

Honor 600 Vitality Edition sebelumnya mengandalkan kamera utama 50 megapiksel dan baterai 7.000 mAh.

Sementara Honor 700S hadir dengan kamera 200 MP dan baterai 9.000 mAh.

Mengutip Huawei Central, kedua smartphone ini sama-sama menggunakan chipset Snapdragon 7 Gen 4. Namun, Honor 700S memperoleh sejumlah pembaruan pada komponen dan fitur pendukung.

Advertisement Honor 600 Vitality Edition memiliki kamera utama 50 MP dengan OIS serta kamera ultrawide 12 MP.

Honor 700S kini membawa sensor utama 200 MP yang menawarkan resolusi lebih tinggi untuk menangkap detail gambar.

Keduanya menggunakan layar 6,57 inci. Honor 700S mengusung panel LTPS dengan resolusi 1,5K dan refresh rate 120Hz.

Peningkatan lainnya adalah layar tambahan di bagian belakang yang memungkinkan pengguna melihat informasi, menampilkan animasi, serta membantu pengambilan selfie menggunakan kamera utama.

Honor 600 Vitality Edition dibekali baterai 7.000 mAh dengan pengisian cepat 80 watt. Kapasitas tersebut meningkat menjadi 9.000 mAh pada Honor 700S, yang juga mendukung pengisian 80 watt.