PONTIANAK POST - Samsung mulai menjadi sorotan setelah bocoran spesifikasi kamera smartphone lipat generasi berikutnya muncul.

Galaxy Z Fold 9 Ultra disebut tetap menggunakan kamera utama 200 megapiksel, sedangkan Galaxy Z Flip 9 diperkirakan membawa sensor 50 megapiksel.

Mengutip PhoneArena, bocoran berasal dari basis data perdagangan yang mengungkap resolusi kamera utama sejumlah perangkat Samsung dengan kode pengembangan B9 dan Q9.

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Kode Q9 dikaitkan dengan Galaxy Z Fold 9 Ultra, sedangkan B9 diduga merujuk pada Galaxy Z Flip 9.

Galaxy Z Fold 9 Ultra diperkirakan mempertahankan kamera utama 200 MP, mengikuti pendahulunya.

Advertisement Namun, belum diketahui apakah Samsung akan menggunakan sensor baru atau meningkatkan kemampuan pemrosesan gambar.

Sementara Galaxy Z Flip 9 disebut masih menggunakan kamera utama 50 MP, sama seperti generasi sebelumnya.

Meski resolusi tidak berubah, peningkatan kualitas foto tetap berpotensi terjadi melalui pembaruan sensor, pemrosesan gambar, maupun optimalisasi perangkat lunak.

Selain Fold 9 Ultra dan Flip 9, Samsung dirumorkan menyiapkan sejumlah perangkat lipat lain untuk 2027.