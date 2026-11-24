

PONTIANAK POST - Doogee memperkenalkan smartphone terbaru bernama Wide Core yang membawa desain layar lebih lebar dibandingkan ponsel Android pada umumnya.

Perangkat ini mengusung layar 6,38 inci dengan rasio aspek 16:10, baterai berkapasitas 6.500 mAh, serta sistem operasi Android 17.

Mengutip Notebookcheck, Doogee Wide Core memiliki desain bagian belakang yang berbeda dari Note60 W.

Advertisement Baca Juga: Honor 700 Pro Resmi Meluncur, HP Premium Ini Bawa Baterai Jumbo dan Kamera 200 MP

Meski demikian, keduanya mempertahankan modul kamera horizontal dengan bentuk serupa.

Bagian belakang Wide Core menampilkan panel berbentuk persegi panjang dengan sudut membulat.

Advertisement Desain tersebut menggantikan pola garis yang digunakan pada Note60 W.

Doogee Wide Core menggunakan chipset Unisoc T7250 yang dibuat dengan proses fabrikasi 12 nanometer.

Chipset ini memiliki dua inti Cortex-A75 untuk menangani tugas utama dan enam inti Cortex-A55 yang berfokus pada efisiensi daya.

Untuk kebutuhan penyimpanan, Doogee menyediakan empat konfigurasi, yakni RAM 3 GB dengan memori internal 64 GB, RAM 4 GB/128 GB, RAM 6 GB/128 GB, serta RAM 6 GB/256 GB.

Ponsel ini juga mendukung NFC yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan konektivitas jarak dekat.