

PONTIANAK POST - Honor mengungkap rencana menghadirkan smartphone lipat dengan layar lebar yang diklaim hampir tidak memiliki bekas lipatan. Perangkat baru tersebut dijadwalkan meluncur pada Maret 2027.

CEO Honor, Li Jian, mengumumkan rencana itu dalam wawancara media setelah peluncuran Honor 700 Series, beberapa waktu lalu.

Ia menyebut teknologi layar lipat terbaru Honor mengalami peningkatan signifikan sehingga bekas lipatan pada layar diklaim nyaris tidak terlihat.

Presiden lini produk Honor, Fang Fei, juga mengungkap bahwa perangkat tersebut sudah memiliki prototipe fisik.

Mengutip Huawei Central, perangkat tersebut merupakan smartphone lipat dengan format layar lebih lebar dibandingkan ponsel lipat konvensional.

Advertisement Desain ini diharapkan memberikan pengalaman lebih nyaman untuk membaca, menonton video, menjalankan banyak aplikasi sekaligus, hingga bekerja menggunakan layar besar.

Honor juga disebut terus mengembangkan teknologi layar lipat, daya tahan baterai, serta kemampuan kecerdasan buatan (AI) pada perangkat generasi berikutnya.

Sebelumnya, bocoran dari Digital Chat Station menyebut ponsel ini berpotensi menggunakan chipset Snapdragon generasi terbaru dengan teknologi fabrikasi 2 nanometer.

Rumor lainnya menyebut perangkat tersebut memiliki layar utama sekitar 7,6 inci dan layar luar 5,5 inci. Namun, spesifikasi itu belum diumumkan secara resmi oleh Honor.

Kehadiran ponsel lipat layar lebar ini diperkirakan menjadi langkah Honor memperluas persaingan di pasar smartphone premium, yang semakin ramai dengan inovasi desain perangkat lipat.