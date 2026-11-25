PONTIANAK POST – Samsung Galaxy S27 dikabarkan bakal membawa perubahan besar pada tampilan notifikasi.

Ponsel flagship yang diperkirakan meluncur pada 2027 itu disebut akan mengadopsi desain Now Bar menyerupai Dynamic Island milik Apple di iPhone.

Advertisement Perubahan tersebut terungkap melalui bocoran pengembangan perangkat lunak One UI 9.5.

Tampilan notifikasi langsung atau Live Notifications dikabarkan akan berpindah dari sudut kiri atas layar menuju bagian tengah, mengelilingi kamera depan.

Advertisement Dikutip dari Tech Advisor, perubahan ini ditemukan oleh SamMobile dalam versi awal perangkat lunak yang disiapkan untuk Galaxy S27.

Desain tersebut mengingatkan pada Dynamic Island yang pertama kali diperkenalkan Apple melalui iPhone 14 Pro pada 2022.

Selama ini, Now Bar menampilkan informasi aktivitas secara langsung, seperti penghitung waktu, petunjuk navigasi, hingga aktivitas lainnya.

Dalam desain terbaru, informasi tersebut akan ditempatkan di sekitar lubang kamera depan.

Pengguna juga dapat mengetuk bagian notifikasi untuk membuka tampilan lebih lengkap beserta kontrol tambahan.