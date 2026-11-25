PONTIANAK POST – Huawei menghadirkan Honor 8 Pro sebagai smartphone kelas atas dengan spesifikasi yang dirancang untuk menantang dominasi OnePlus 5. Perangkat ini menawarkan RAM 6 GB, kamera belakang ganda, serta layar beresolusi 2K.

Honor 8 Pro resmi diperkenalkan pada 6 Juli 2017. Saat peluncuran, ponsel tersebut dibanderol Rp6,2 juta. Harganya lebih murah dibandingkan OnePlus 5 yang dijual Rp6,8 juta.

Dikutip dari Financial Express, Huawei membekali perangkat ini dengan prosesor Kirin 960 dan antarmuka EMUI 5.1 berbasis Android 7.0 Nougat.

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Salah satu keunggulan Honor 8 Pro terletak pada sektor fotografi. Smartphone ini menggunakan sistem kamera belakang ganda beresolusi 12 megapiksel dengan teknologi generasi keempat.

Kombinasi kamera tersebut menawarkan pengaturan bukaan lensa yang mampu menghasilkan efek kedalaman atau depth of field menyerupai kamera DSLR. Kemampuan ini dapat digunakan untuk pengambilan foto maupun video.

Advertisement Sementara itu, kamera depannya memiliki resolusi 8 megapiksel untuk kebutuhan swafoto.

Honor 8 Pro mengusung layar berukuran 5,7 inci dengan resolusi 2K Quad HD. Kapasitas penyimpanan internalnya mencapai 128 GB dan masih dapat diperluas hingga 256 GB.

Untuk menunjang aktivitas pengguna, Huawei menyematkan baterai berkapasitas 4.000 mAh.

Huawei mengklaim baterai tersebut mampu bertahan hingga 30 hari dalam sekali pengisian daya.

Namun, klaim itu merupakan keterangan dari produsen dan bukan gambaran penggunaan aktif sehari-hari.