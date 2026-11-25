

PONTIANAK POST – Huawei resmi memperkenalkan ponsel lipat terbarunya, Mate X8, di China pada 24 November 2026.

Perangkat ini membawa sejumlah peningkatan, mulai dari layar berukuran besar, teknologi engsel magnetik, hingga baterai berkapasitas 6.200 mAh.

Dikutip dari PhoneArena, Huawei Mate X8 mempertahankan desain lipat ke dalam seperti buku. Konsep tersebut berbeda dari desain ponsel lipat dengan bodi lebih lebar yang diusung sejumlah pesaingnya.

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Mate X8 memiliki dua layar. Bagian luar menggunakan panel berukuran 6,54 inci, sedangkan layar utama di bagian dalam membentang hingga 8,2 inci.

Layar utama mengusung resolusi 2.424 x 2.340 piksel dengan teknologi LTPO dan refresh rate adaptif 1–120 Hz.

Advertisement Sementara itu, layar luar memakai panel OLED beresolusi 2.444 x 1.132 piksel serta mendukung refresh rate yang sama.

Salah satu pembaruan penting terdapat pada bagian engsel. Huawei menggunakan sistem perataan magnetik dengan material komposit tipis dan baja kelas aerospace.

Teknologi ini dirancang untuk meningkatkan ketahanan sekaligus mengurangi bekas lipatan pada layar.

Saat dibuka, ketebalan perangkat diklaim hanya 4,2 milimeter.

Dari sisi performa, Mate X8 ditenagai chipset Kirin 9050 Pro Logic Folding Tau. Huawei mengklaim prosesor tersebut menawarkan peningkatan kinerja keseluruhan hingga 31 persen dibandingkan Mate X7.