PONTIANAK POST – Smartphone Vivo 5G diklaim memiliki kamera 400 megapiksel (MP), baterai 7.040 mAh, dan harga mulai Rp1,7 juta.

Namun, sejumlah spesifikasinya belum didukung penjelasan teknis maupun identitas produk yang jelas.

Laporan DCB News menyebut perangkat sebagai Vivo 5G Smartphone tanpa mencantumkan nama seri atau model tertentu.

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DCB News mengklaim smartphone tersebut menawarkan kamera beresolusi 400 MP untuk menghasilkan foto dengan detail tinggi.

Namun, bagian pembahasan kamera justru hanya menjelaskan fitur umum, seperti fotografi berbasis kecerdasan buatan (AI), mode potret, fotografi malam, dan HDR.

Advertisement Tidak ada keterangan mengenai sensor kamera, konfigurasi lensa, maupun teknologi pemrosesan gambar yang digunakan.

Hal serupa ditemukan pada bagian layar dan performa. Pihaknya menyebut kemungkinan penggunaan panel AMOLED dan prosesor yang disesuaikan dengan kelas harga perangkat.

Klaim lainnya menyangkut baterai berkapasitas 7.040 mAh. Namun, tidak memberikan informasi mengenai teknologi baterai, kecepatan pengisian daya, maupun hasil pengujian ketahanannya.

Harga Rp1,7 juta juga tidak disertai informasi mengenai varian RAM, kapasitas penyimpanan, dan toko resmi yang menjual perangkat tersebut.

Sementara itu, katalog resmi Vivo menampilkan sejumlah smartphone 5G dengan spesifikasi dan harga berbeda sesuai kategorinya.