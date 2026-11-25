PONTIANAK POST – Smartwatch premium Garmin Fenix 8 Solar kembali mencuri perhatian setelah mendapatkan potongan harga besar menjelang Black Friday 2026.

Varian 47 mm kini ditawarkan dengan harga kurang dari Rp12,5 juta. Diskon tersebut mencapai Rp4,17 juta, setara 25 persen dari harga normal yang berada di kisaran Rp16,7 juta.

Dikutip dari PhoneArena, penawaran ini menjadi harga terendah yang pernah tercatat untuk Garmin Fenix 8 Solar versi 47 mm.

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Namun, transaksi tersebut sebenarnya ditawarkan oleh penjual pihak ketiga. Penjual memiliki tingkat ulasan positif sebesar 92 persen.

Salah satu keunggulan Garmin Fenix 8 Solar adalah teknologi pengisian tenaga surya melalui layar Power Sapphire.

Advertisement Garmin mengklaim smartwatch ini mampu bertahan hingga 28 hari dalam mode smartwatch.

Ketahanan tersebut dapat dicapai dengan asumsi perangkat digunakan sepanjang hari dan mendapatkan paparan sinar matahari sekitar tiga jam setiap hari pada intensitas 50.000 lux.

Layar safirnya juga memiliki ketahanan terhadap goresan. Sementara itu, bezel titanium memberikan kesan premium sekaligus memperkuat konstruksi perangkat.

Garmin Fenix 8 Solar tidak hanya mengandalkan daya tahan baterai. Perangkat ini dilengkapi berbagai fitur pemantauan kesehatan dan kebugaran.

Beberapa di antaranya meliputi pemantauan detak jantung, status HRV, kualitas tidur, kesiapan latihan, hingga estimasi waktu pemulihan setelah berolahraga.