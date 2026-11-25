

PONTIANAK POST – REDMAGIC resmi menjadi sponsor smartphone gaming untuk ajang PUBG MOBILE Global Championship (PMGC) 2026.

Kolaborasi ini menempatkan REDMAGIC 11S Pro sebagai perangkat resmi yang akan ditampilkan dalam kompetisi esports PUBG Mobile tingkat dunia tersebut.

Kemitraan ini menjadi langkah penting REDMAGIC untuk memperluas kiprahnya di industri esports internasional. Sebelumnya, merek smartphone gaming tersebut lebih banyak terlibat dalam kompetisi regional di China.

Advertisement Baca Juga: Smartwatch Premium Garmin Fenix 8 Solar Anjlok 25 Persen, Kini Bisa Dibeli dengan Harga Rp12 Jutaan

Dikutip dari GSMArena, REDMAGIC mengumumkan kerja sama tersebut pada 13 November 2026.

PMGC 2026 diselenggarakan oleh KRAFTON dan Level Infinite sebagai puncak kompetisi PUBG Mobile musim ini.

Advertisement Turnamen tersebut mempertemukan 39 tim dari berbagai negara. Babak Grand Finals dijadwalkan berlangsung pada 11-13 Desember 2026 di Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi, Istanbul, Turki.

Sebanyak 16 tim terbaik akan bertanding selama tiga hari. Setiap harinya dijadwalkan berlangsung enam pertandingan untuk memperebutkan gelar juara dunia.

Baca Juga: Smartwatch HONOR Choice Watch 2i Tawarkan Bluetooth Calling dan Baterai Tahan 2 Minggu

Selain trofi, para peserta juga memperebutkan total hadiah sebesar 3 juta dolar AS atau sekitar Rp50,1 miliar.

Dalam kemitraan ini, REDMAGIC mengandalkan 11S Pro sebagai smartphone gaming resmi.

Perangkat tersebut menggunakan Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Version yang dipadukan dengan chip gaming khusus RedCore R4.