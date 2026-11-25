

PONTIANAK POST – Persaingan smartphone kelas menengah semakin menarik setelah Redmi Note 15 Pro 5G dan Motorola Edge 70 Fusion hadir dengan spesifikasi unggulan.

Keduanya menawarkan konektivitas 5G, layar AMOLED, kamera berkualitas, serta baterai berkapasitas besar.

Meski berada di segmen harga berdekatan, kedua ponsel memiliki keunggulan berbeda.

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Redmi mengandalkan kamera utama 200 megapiksel (MP), sedangkan Motorola menawarkan layar 144Hz, prosesor Snapdragon, dan baterai 7.000 mAh.

Dikutip dari Gadgets Now, perbandingan kedua smartphone ini dapat menjadi pertimbangan konsumen sebelum membeli ponsel baru.

Advertisement Redmi Note 15 Pro menggunakan layar AMOLED 6,83 inci beresolusi 1,5K dengan refresh rate 120Hz. Sementara itu, Motorola Edge 70 Fusion membawa layar Extreme AMOLED 6,8 inci dengan refresh rate lebih tinggi, yakni 144Hz.

Untuk dapur pacu, Redmi mengandalkan MediaTek Dimensity 7400 Ultra. Motorola menggunakan Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4.

Keduanya dibekali RAM mulai 8 GB dan penyimpanan internal hingga 256 GB. Namun, Motorola juga menyediakan konfigurasi RAM 12 GB.

Redmi Note 15 Pro menjadi pilihan menarik bagi pencinta fotografi berkat kamera utama 200 MP dengan Optical Image Stabilization (OIS) dan kamera ultrawide 8 MP.

Motorola Edge 70 Fusion menggunakan sensor utama Sony LYTIA 710 beresolusi 50 MP dengan OIS. Ponsel ini juga memiliki kamera ultrawide 13 MP dan kamera depan 32 MP.