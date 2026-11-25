

PONTIANAK POST – REDMAGIC resmi memasarkan smartphone gaming terbarunya, REDMAGIC 12 Pro+ Deuterium Transparent Ice Blue Edition pada Selasa (24/11/2026).

Ponsel ini tampil mencolok dengan bodi transparan berwarna biru es serta membawa spesifikasi kelas atas untuk menunjang aktivitas bermain game.

Varian dengan konfigurasi RAM 16 GB dan penyimpanan 512 GB tersebut dibanderol Rp18,5 juta.

REDMAGIC menghadirkan edisi Ice Blue sebagai pilihan warna ketiga setelah Deuterium Transparent Night dan Deuterium Transparent Silver Wing yang diperkenalkan pada Oktober 2026.

Salah satu daya tarik REDMAGIC 12 Pro+ adalah bagian belakang transparan yang memperlihatkan komponen internal, termasuk sistem pendingin cair.

Advertisement Desain tersebut dilengkapi pelindung kamera terintegrasi yang dirancang untuk menjaga transmisi cahaya sekaligus melindungi lensa dari goresan dan penggunaan sehari-hari.

Ponsel ini mengandalkan kombinasi pendingin udara dan cairan untuk menjaga suhu perangkat ketika menjalankan permainan berat dalam waktu lama.

Dari sektor performa, REDMAGIC 12 Pro+ menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 yang dipadukan dengan prosesor gaming Red Core R5.

Perangkat ini juga dilengkapi RAM LPDDR5T dan penyimpanan UFS 4.1 Pro.

Layarnya menggunakan panel BOE X11 OLED berukuran 6,85 inci dengan resolusi 2.688 x 1.216 piksel. Refresh rate mencapai 185Hz, sehingga pergerakan visual saat bermain game diklaim lebih mulus.