Uji Kamera Vivo X500 Pro Max di Alam Liar, Burung Terbang hingga Gajah Terekam dengan Detail
PONTIANAK POST – Vivo memperlihatkan kemampuan kamera ponsel flagship terbarunya, X500 Pro Max, melalui pengujian langsung di kawasan safari Kenya, Afrika.
Smartphone ini mengandalkan sensor telefoto 200 megapiksel (MP), dua lensa tambahan, serta teknologi pelacakan fokus otomatis untuk mengabadikan satwa liar dari jarak jauh.
Pengujian tersebut dilakukan dengan memotret berbagai satwa, mulai dari zebra, badak, jerapah, gajah hingga burung yang bergerak cepat.
Baca Juga: HP Gaming Transparan Ini Bikin Melongo, REDMAGIC 12 Pro+ Usung Layar 185Hz dengan Snapdragon Gahar
Dikutip dari 91mobiles, Vivo X500 Pro Max dibekali kamera telefoto dengan panjang fokus setara 85 mm. Kemampuannya diperluas menggunakan dua aksesori telefoto, yakni 200 mm dan 400 mm.
Aksesori 200 mm menggunakan ZEISS Telephoto Extender Gen 2, sedangkan versi 400 mm bernama Gen 2 Ultra.
Dalam pengujian di Kenya, lensa 400 mm lebih sering digunakan karena sebagian besar satwa berada cukup jauh dari kendaraan safari.
Dengan tambahan lensa tersebut, fotografer dapat menangkap detail lipatan kulit badak, tanduk, pola belang zebra hingga seekor singa betina yang beristirahat di dahan pohon.
Baca Juga: Redmi Note 15 Pro vs Motorola Edge 70 Fusion, Adu Spesifikasi Sengit! Mana HP Paling Layak Dibeli?
Namun, aksesori 400 mm memiliki dimensi cukup besar. Panjangnya mencapai 116 mm dengan bobot 248 gram.
Jika dipasangkan dengan ponsel berbobot 225 gram, perangkat ini menjadi cukup berat saat digunakan dalam waktu lama.
Keunggulan lainnya adalah fitur Telephoto AF Tracking yang dirancang untuk mengikuti objek bergerak.