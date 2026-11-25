

PONTIANAK POST – Vivo memperlihatkan kemampuan kamera ponsel flagship terbarunya, X500 Pro Max, melalui pengujian langsung di kawasan safari Kenya, Afrika.

Smartphone ini mengandalkan sensor telefoto 200 megapiksel (MP), dua lensa tambahan, serta teknologi pelacakan fokus otomatis untuk mengabadikan satwa liar dari jarak jauh.

Pengujian tersebut dilakukan dengan memotret berbagai satwa, mulai dari zebra, badak, jerapah, gajah hingga burung yang bergerak cepat.

Dikutip dari 91mobiles, Vivo X500 Pro Max dibekali kamera telefoto dengan panjang fokus setara 85 mm. Kemampuannya diperluas menggunakan dua aksesori telefoto, yakni 200 mm dan 400 mm.

Aksesori 200 mm menggunakan ZEISS Telephoto Extender Gen 2, sedangkan versi 400 mm bernama Gen 2 Ultra.

Advertisement Dalam pengujian di Kenya, lensa 400 mm lebih sering digunakan karena sebagian besar satwa berada cukup jauh dari kendaraan safari.

Dengan tambahan lensa tersebut, fotografer dapat menangkap detail lipatan kulit badak, tanduk, pola belang zebra hingga seekor singa betina yang beristirahat di dahan pohon.

Namun, aksesori 400 mm memiliki dimensi cukup besar. Panjangnya mencapai 116 mm dengan bobot 248 gram.

Jika dipasangkan dengan ponsel berbobot 225 gram, perangkat ini menjadi cukup berat saat digunakan dalam waktu lama.

Keunggulan lainnya adalah fitur Telephoto AF Tracking yang dirancang untuk mengikuti objek bergerak.