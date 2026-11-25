PONTIANAK POST - Samsung mengungkap teknologi di balik peningkatan kemampuan Galaxy SmartTag3 yang kini dapat membantu pengguna menemukan barang hilang dari jarak hingga 60 meter.

Perangkat pelacak generasi terbaru ini mengandalkan teknologi Bluetooth 6.0 Channel Sounding dan Ultra-Wideband (UWB) untuk meningkatkan jangkauan sekaligus akurasi pencarian.

Dikutip dari Samsung Newsroom, peningkatan tersebut membuat jangkauan fitur Compass View mencapai sekitar tiga kali lebih jauh dibandingkan generasi sebelumnya.

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Teknologi Bluetooth 6.0 Channel Sounding memungkinkan Galaxy SmartTag3 mengukur jarak melalui perubahan fase gelombang radio dan waktu tempuh sinyal pada beberapa saluran.

Teknologi ini membantu perangkat menunjukkan arah dan jarak barang yang dicari hingga 60 meter dalam kondisi tanpa penghalang.

Advertisement Sementara itu, UWB memberikan pengukuran lebih presisi ketika pengguna berada dalam jarak sekitar 20 meter dari SmartTag3.

Fitur Compass View dapat digunakan pada perangkat Galaxy dengan Android 12 atau lebih baru yang mendukung UWB atau Bluetooth Channel Sounding.

Namun, dukungan Channel Sounding saat ini terbatas pada Galaxy S26 Ultra, S26+, Z Fold8, dan Z Fold8 Ultra.

Samsung juga mengandalkan Galaxy Find Network yang melibatkan lebih dari 900 juta perangkat Galaxy di seluruh dunia.

Jaringan tersebut membantu mendeteksi sinyal SmartTag3 ketika perangkat berada di luar jangkauan Bluetooth ponsel pemiliknya.