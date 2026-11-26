PONTIANAK POST – Google Pixel Watch 3 menawarkan kombinasi desain premium, layar lebih besar, serta fitur kesehatan dan kebugaran yang semakin lengkap.

Smartwatch ini tersedia dalam ukuran 41 mm dan 45 mm, dengan varian 45 mm menjadi pilihan menarik bagi pengguna yang menginginkan tampilan lebih lega.

Mengutip Hardwired PB Tech, Pixel Watch 3 membawa sejumlah peningkatan, terutama pada kemampuan pemantauan aktivitas olahraga, kualitas layar, dan integrasi layanan Google.

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Salah satu keunggulan Pixel Watch 3 terdapat pada layar Actua AMOLED dengan resolusi 320 ppi dan tingkat kecerahan puncak 2.000 nits.

Khusus model 45 mm, ukuran layarnya diklaim 40 persen lebih luas dibandingkan Pixel Watch 2. Pengguna mendapatkan ruang lebih besar untuk melihat notifikasi, peta, dan informasi olahraga.

Advertisement Layar juga mendukung refresh rate adaptif 1-60Hz sehingga pergerakan terlihat mulus sekaligus membantu menghemat konsumsi daya.

Bodinya menggunakan aluminium daur ulang dengan ketebalan 12,3 mm dan bobot 37 gram tanpa tali. Perangkat ini memiliki sertifikasi ketahanan air 5 ATM dan IP68.

Pixel Watch 3 dilengkapi berbagai sensor untuk memantau detak jantung, kadar oksigen darah, suhu kulit, serta aktivitas tubuh.

Ada dua fitur unggulan, yakni Readiness Score dan Cardio Load.

Readiness Score membantu pengguna mengetahui kesiapan tubuh untuk berolahraga berdasarkan kualitas tidur, detak jantung istirahat, dan variabilitas detak jantung.