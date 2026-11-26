

PONTIANAK POST – Samsung Galaxy Z Fold 8 menawarkan kemampuan multitasking yang menjadi salah satu keunggulan utama smartphone layar lipat.

Namun, pengguna ternyata bisa memaksimalkan pengalaman tersebut melalui dua pengaturan tambahan di aplikasi Good Lock.

Kedua fitur ini memungkinkan tampilan aplikasi lebih ringkas sekaligus menghilangkan efek blur ketika pengguna mengatur ukuran jendela multitasking.

Advertisement Baca Juga: Google Pixel Watch 3 Punya Fitur Pelatih Pintar, Bisa Ukur Kesiapan Tubuh Sebelum Olahraga

Mengutip laporan SamMobile, kedua trik tersebut tersedia melalui modul MultiStar yang menjadi bagian dari aplikasi Good Lock.

1. Multi-Window Screen Zoom, Tampilan Lebih Luas

Advertisement Fitur pertama bernama Multi-Window Screen Zoom. Pengaturan ini memungkinkan sistem mengecilkan skala tampilan aplikasi ketika pengguna menjalankan mode layar terbagi atau split-screen.

Dengan begitu, lebih banyak konten bisa terlihat dalam satu layar.

Menariknya, ukuran teks tetap tajam dan mudah dibaca meskipun elemen antarmuka lainnya terlihat lebih kecil.

Fitur ini sangat berguna ketika pengguna membuka dua aplikasi secara bersamaan pada layar utama Galaxy Z Fold 8 berukuran 7,6 inci.

Untuk mengaktifkannya, pengguna cukup mengikuti langkah berikut:

Buka aplikasi Good Lock.

Pilih modul MultiStar.

Aktifkan Multi-Window Screen Zoom.

Pilih Split Screen View, Pop-up View, atau keduanya.

Setelah diaktifkan, tampilan aplikasi akan menyesuaikan secara otomatis ketika menggunakan mode multitasking.