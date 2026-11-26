

PONTIANAK POST – Samsung Galaxy A37 5G dan Galaxy A57 5G hadir sebagai dua pilihan smartphone kelas menengah dengan spesifikasi yang cukup berdekatan.

Keduanya menawarkan layar AMOLED, kamera utama 50 MP, baterai 5.000 mAh, serta dukungan jaringan 5G.

Meski memiliki banyak kesamaan, terdapat sejumlah perbedaan penting yang bisa menjadi pertimbangan sebelum membeli. Mulai dari chipset, kualitas layar, kamera ultrawide hingga material bodi.

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Galaxy A57 5G menyasar pengguna yang menginginkan fitur lebih premium. Sementara Galaxy A37 5G menawarkan pengalaman penggunaan serupa dengan harga lebih terjangkau.

Perbedaan paling mencolok terlihat pada harga. Samsung Galaxy A57 5G dengan RAM 8 GB dan penyimpanan 256 GB dibanderol Rp12,9 juta.

Advertisement Sementara Galaxy A37 5G dengan RAM 8 GB dan penyimpanan 128 GB dijual sehargaRp9,7 juta.

Selisih harga keduanya mencapai sekitar Rp3,2 juta.

Galaxy A57 5G menggunakan chipset Exynos 1680, sedangkan Galaxy A37 5G mengandalkan Exynos 1480.

Keduanya memiliki layar berukuran sekitar 6,7 inci dengan resolusi Full HD+. Namun, Galaxy A57 5G menggunakan panel Super AMOLED Plus, sementara A37 5G memakai Super AMOLED.

Dari sisi desain, Galaxy A57 5G menggunakan rangka logam. Adapun Galaxy A37 5G masih menggunakan material plastik.