PONTIANAK POST – OPPO A7 Pro 5G menawarkan sejumlah keunggulan yang menarik di kelas smartphone menengah.

Ponsel ini mengandalkan baterai jumbo 8.000 mAh, layar AMOLED 120Hz, kamera 50 MP, serta ketahanan terhadap air dan debu.

Namun, hasil pengujian memperlihatkan beberapa kekurangan, terutama pada kemampuan gaming dan pengalaman penggunaan perangkat lunaknya.

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Salah satu keunggulan terbesar perangkat ini adalah baterai berkapasitas 8.000 mAh. Berdasarkan pengujian PCMark Battery Life, baterainya mampu bertahan hingga 17 jam 52 menit.

Pengisian daya didukung teknologi 45W SUPERVOOC. Ponsel ini juga memiliki fitur reverse wired charging untuk mengisi daya perangkat lain.

Advertisement Dari sisi tampilan, OPPO A7 Pro 5G menggunakan layar AMOLED berukuran 6,57 inci dengan resolusi Full HD+ dan refresh rate 120Hz.

Tingkat kecerahan puncaknya mencapai 1.400 nits sehingga tetap nyaman digunakan di luar ruangan.

Sektor fotografi mengandalkan kamera utama 50 MP dengan autofocus dan sensor monokrom 2 MP. Kamera depannya juga dibekali resolusi 50 MP dengan autofocus.

Hasil foto siang hari dinilai cukup baik dengan warna natural dan detail memadai. Namun, kualitas gambar menurun ketika menggunakan zoom digital atau memotret dalam kondisi minim cahaya.

Untuk video, kamera belakang mendukung perekaman hingga 1080p 60fps.