PONTIANAK POST – Vivo kembali menghadirkan smartphone baru dari keluarga V Series.

Kali ini, Vivo V80 FE membawa sejumlah fitur unggulan, terutama kamera ZEISS 50 megapiksel dan baterai berkapasitas jumbo 7.000 mAh.

Smartphone ini ditawarkan dalam dua pilihan konfigurasi memori dengan harga mulai Rp10,57 juta.

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Salah satu daya tarik Vivo V80 FE terletak pada sektor fotografi. Ponsel ini mengusung tiga kamera beresolusi 50 MP dengan teknologi ZEISS.

Kamera utamanya menggunakan sensor berukuran 1/1,56 inci yang dilengkapi Optical Image Stabilization (OIS).

Advertisement Sistem stabilisasi tersebut memiliki sertifikasi CIPA 4.5 untuk membantu menghasilkan foto lebih tajam, termasuk dalam kondisi minim cahaya.

Kamera kedua merupakan lensa ultrawide 50 MP dengan sudut pandang 120 derajat.

Sementara kamera selfie 50 MP dilengkapi autofocus dan sudut pandang 92 derajat untuk menghasilkan foto grup lebih optimal.

Kamera depan maupun belakang juga mendukung perekaman video beresolusi 4K.

Vivo turut menghadirkan sejumlah fitur berbasis kecerdasan buatan (AI), termasuk Fisheye Mode, AI Creative Camera, dan Creative Sticker Collage.