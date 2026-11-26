PONTIANAK POST– Huawei memperkenalkan MateBook Fold S di China pada 25 November 2026.

Laptop lipat terbaru ini hadir dengan desain lebih ringkas dibandingkan pendahulunya, sekaligus membawa fitur unik berupa layar tambahan di bagian belakang perangkat.

Advertisement MateBook Fold S merupakan versi lebih kecil dari MateBook Fold generasi sebelumnya yang memiliki layar 18 inci. Model terbaru ini menggunakan panel OLED lipat berukuran 14,7 inci.

Kehadiran layar tambahan bernama Live Square Screen menjadi salah satu pembeda utama perangkat tersebut.

Advertisement Layar ini memungkinkan pengguna melihat informasi dan menjalankan sejumlah fungsi tanpa harus membuka layar utama. Lowyat.NET

Live Square Screen memiliki ukuran 3,5 inci. Layar tersebut dapat menampilkan notifikasi, jadwal kalender, hingga informasi cuaca.

Pengguna juga bisa berinteraksi dengan aplikasi tertentu melalui layar tambahan tersebut.

Huawei memperlihatkan fitur untuk memulai rekaman rapat dan membuat ringkasan pertemuan menggunakan asisten kecerdasan buatan.

Sementara layar utama menggunakan panel OLED fleksibel berukuran 14,7 inci dengan rasio 3:2 dan resolusi 3.240 x 2.160 piksel.