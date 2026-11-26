

PONTIANAK POST– Pilihan HP Infinix harga Rp1 jutaan semakin menarik bagi konsumen yang membutuhkan smartphone terjangkau dengan spesifikasi memadai.

Di kelas ini, tersedia perangkat dengan RAM hingga 8 GB, layar ber-refresh rate 120Hz, serta baterai berkapasitas mencapai 6.000 mAh.

Inilah lima HP Infinix yang bisa dipertimbangkan untuk aktivitas sehari-hari. Harganya dimulai dari Rp1.149.000 hingga Rp1.749.000.

1. Infinix SMART 9

Infinix SMART 9 menjadi pilihan paling terjangkau dengan harga mulai Rp1.149.000.

Advertisement Smartphone ini menggunakan prosesor MediaTek Helio G81, RAM 4 GB dengan fitur extended RAM hingga 8 GB, serta penyimpanan internal 128 GB.

Layarnya berukuran 6,6 inci dengan refresh rate 120Hz. Kapasitas baterainya 5.000 mAh dengan pengisian daya 10W.

Untuk kamera, tersedia kamera belakang 13 MP dan kamera depan 8 MP.

2. Infinix HOT 50i

Dibanderol mulai Rp1.499.000, Infinix HOT 50i menawarkan RAM 6 GB dan penyimpanan 128 GB.

Perangkat ini ditenagai Helio G81 dengan layar 6,7 inci ber-refresh rate 120Hz. Baterainya berkapasitas 5.000 mAh dan mendukung pengisian 18W.

Kamera belakangnya memiliki resolusi 48 MP, sedangkan kamera depan 8 MP. Ponsel ini juga mengantongi sertifikasi IP54 untuk perlindungan terhadap debu dan percikan air.