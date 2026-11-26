

PONTIANAK POST – vivo X500 Series bersiap meluncur di India pada 26 November 2026 dengan membawa sejumlah peningkatan teknologi kamera.

Seri smartphone flagship ini mengandalkan kamera telefoto ZEISS, pelacakan objek bergerak, hingga kemampuan merekam video slow motion beresolusi 4K.

Inilah lima fitur kamera yang menjadi keunggulan X500 Series. Teknologi tersebut dirancang untuk memenuhi kebutuhan fotografi jarak jauh, pengambilan gambar aksi, hingga produksi video sinematik.

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1. Telephoto AF Tracking untuk Mengunci Objek Bergerak

Fitur pertama adalah Telephoto AF Tracking yang ditenagai X-Track Engine. Teknologi ini mampu melakukan penyesuaian fokus hingga 60 kali per detik dalam mode yang didukung.

Advertisement Pada vivo X500 Pro, fitur tersebut tersedia untuk perekaman video telefoto.

Sementara X500 Pro Max mendukung pelacakan objek saat mengambil foto maupun merekam video.

Kemampuan ini berguna untuk memotret satwa liar, olahraga, dan objek bergerak cepat agar tetap berada dalam fokus.

2. Kamera Telefoto ZEISS APO 200 MP

vivo X500 Pro Max membawa kamera telefoto ZEISS APO beresolusi 200 MP. Sementara X500 Pro menggunakan kamera telefoto 64 MP.

Keduanya mendukung aksesori ZEISS Telephoto Extender Gen 2. Jangkauan setara yang ditawarkan mencapai 200 mm pada X500 Pro dan 400 mm pada X500 Pro Max dengan Gen 2 Ultra.

Khusus model Pro Max, tersedia pula fitur 30x Long-Range Motion Snapshot untuk menangkap objek dari jarak jauh.