

PONTIANAK POST – HONOR bersiap memperkenalkan smartphone flagship terbarunya, Magic9 Pro Max pada 21 Desember 2026.

Perangkat ini diproyeksikan membawa pendekatan baru dalam fotografi dan videografi ponsel dengan menonjolkan teknologi pencitraan sinematik.

Daya tarik utama perangkat ini adalah kolaborasi HONOR dengan ARRI, perusahaan yang dikenal melalui teknologi kamera dan pencitraan untuk industri perfilman profesional.

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HONOR Magic9 Pro Max mengusung dua kamera utama beresolusi 200 MP yang diperkuat teknologi ARRI Image Science.

Sistem tersebut dipadukan dengan chip pencitraan HONOR H1 untuk meningkatkan pemrosesan gambar.

Advertisement Teknologi kameranya mendukung perekaman video menggunakan ARRI LogC3 dan ARRI Wide Gamut 3.

Fitur ini dirancang untuk mempertahankan detail warna, area terang, serta bayangan agar hasil video lebih fleksibel saat melalui proses penyuntingan.

Ponsel ini juga mendukung perekaman video hingga resolusi 4K 120fps dalam mode tertentu.

HONOR turut menyematkan fitur ARRI Looks yang menyediakan berbagai pilihan karakter warna sinematik. Honor

Tidak hanya mengandalkan kamera, HONOR Magic9 Pro Max membawa baterai silikon-karbon berkapasitas 8.000 mAh. Pengisian dayanya mendukung teknologi 100W kabel dan 80W nirkabel.