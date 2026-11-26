

PONTIANAK POST – Samsung Galaxy Fold 8 menunjukkan keunggulan dalam pengujian ketahanan baterai melawan Apple iPhone Duo.

Ponsel lipat Samsung tersebut mampu bertahan lebih lama, terutama ketika digunakan untuk menonton video melalui layar utama.

Sebuah pengujian dilakukan untuk membandingkan konsumsi baterai kedua perangkat saat memutar video YouTube.

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Keduanya diuji menggunakan layar luar dan layar utama. Tingkat kecerahan serta koneksi Wi-Fi dibuat sama agar hasil pengujian lebih seimbang.

Galaxy Fold 8 dibekali baterai berkapasitas 4.800 mAh. Sementara itu, iPhone Duo memiliki kapasitas sedikit lebih besar, yakni 4.883 mAh.

Advertisement Meski kapasitas baterainya hampir setara, Galaxy Fold 8 mampu mempertahankan daya lebih baik.

Setelah tiga jam memutar YouTube menggunakan layar luar, baterai Galaxy Fold 8 tersisa 75 persen. iPhone Duo berada di angka 71 persen.

Perbedaan semakin terlihat setelah enam jam. Ponsel Samsung masih menyisakan daya 48 persen, sedangkan iPhone Duo hanya 36 persen.

Hasil lebih mencolok terlihat ketika kedua perangkat menggunakan layar utama.

Setelah tiga jam streaming, Galaxy Fold 8 masih memiliki baterai 73 persen. Sementara itu, iPhone Duo tersisa 64 persen.