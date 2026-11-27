

PONTIANAK POST – Vivo resmi meluncurkan keluarga smartphone flagship Vivo X500 Series. Lini terbaru ini terdiri dari Vivo X500,

Vivo X500 Pro, dan Vivo X500 Pro Max yang menawarkan perbedaan spesifikasi kamera, ukuran layar, kapasitas baterai, serta harga.

Dikutip dari Gadgets Now, ketiga smartphone tersebut dikembangkan bersama ZEISS dengan fokus pada fotografi, perekaman video sinematik, dan daya tahan baterai.

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Vivo X500 Series juga menggunakan sistem operasi OriginOS 7 berbasis Android 17.

Vivo X500 Pro Max menjadi model tertinggi dengan kamera telefoto ZEISS APO beresolusi 200MP.

Advertisement Kamera ini dilengkapi sensor berukuran 1/1,4 inci, stabilisasi CIPA 7.0, serta kemampuan 30x Long-Range Motion Snapshot.

Perangkat tersebut menggunakan layar LTPO AMOLED 6,85 inci dengan resolusi 2K dan kecerahan puncak lokal hingga 5.000 nits.

Sementara Vivo X500 Pro menawarkan desain lebih ringkas melalui layar 6,36 inci. Kamera telefoto yang digunakan beresolusi 64MP dengan dukungan 20x Long-Range Motion Snapshot.

Adapun Vivo X500 reguler membawa layar AMOLED 6,59 inci dan kamera utama 50MP Sony LYTIA 828.

Ketiga perangkat menggunakan chipset MediaTek Dimensity generasi 9600. Vivo X500 Pro dan Pro Max dibekali Dimensity 9600 Pro berfabrikasi 2nm, sedangkan X500 reguler menggunakan Dimensity 9600M.