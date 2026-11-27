

PONTIANAK POST – OPPO Find X10 Pro Max semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu smartphone dengan kemampuan kamera terbaik pada 2026.

Ponsel flagship ini mendapatkan peningkatan fitur perekaman video profesional melalui aplikasi Blackmagic Camera hasil kolaborasi OPPO dan Blackmagic Design.

Dikutip dari T3,pembaruan tersebut menghadirkan sejumlah fitur yang sebelumnya lebih identik dengan kamera profesional.

T3 bahkan menempatkan Find X10 Pro Max sebagai salah satu smartphone dengan kamera terbaik tahun ini.

Salah satu fitur unggulannya adalah dukungan perekaman video menggunakan format O-Log2.

Advertisement Format ini memungkinkan pengguna memperoleh fleksibilitas lebih besar ketika melakukan penyuntingan warna atau color grading.

Aplikasi Blackmagic Camera juga menghadirkan fitur Open Gate. Teknologi ini memanfaatkan rasio sensor asli 4:3 sehingga pengguna mendapatkan area gambar lebih luas untuk kebutuhan pemotongan dan penyesuaian video.

Selain itu, tersedia kontrol manual untuk pengaturan kamera, pemantauan audio kiri dan kanan, serta grafik spektrum Rec.709 secara langsung.

Menurut laporan Gadgets 360, integrasi terbaru ini juga mendukung perekaman 4K Dolby Vision HDR hingga 60fps pada ketiga kamera belakang.