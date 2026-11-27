

PONTIANAK POST – OPPO F35 Pro 5G hadir dengan sejumlah fitur unggulan yang menyasar pencinta fotografi dan pembuat konten.

Smartphone ini mengandalkan kamera depan ultra-wide 50MP, baterai jumbo 8.000mAh, serta layar AMOLED dengan refresh rate 144Hz.

Dikutip dari Gadgets 360, OPPO F35 Pro 5G merupakan bagian dari seri F35 yang mengusung konsep Group Selfie Expert.

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Salah satu daya tarik utama OPPO F35 Pro 5G adalah kamera depan ultra-wide 50MP dengan sudut pandang 100 derajat. Kamera ini memiliki sensor 1/2,88 inci, aperture f/2.1, dan dukungan autofocus.

OPPO juga menyematkan fitur AI Auto Wide-Angle Switch yang secara otomatis memperluas sudut pengambilan gambar ketika beberapa orang masuk ke dalam bingkai.

Advertisement Untuk kamera belakang, perangkat ini menggunakan sensor utama 50MP dengan Optical Image Stabilization (OIS) dan kamera ultra-wide 8MP.

Kemampuan perekaman videonya mencapai resolusi 4K pada 30fps, baik menggunakan kamera depan maupun belakang. Fitur Ultra-Steady turut disediakan untuk membantu mengurangi guncangan saat merekam.

OPPO F35 Pro 5G mengusung layar AMOLED 6,78 inci beresolusi 1,5K dengan refresh rate adaptif hingga 144Hz. Tingkat kecerahan puncak lokalnya diklaim mencapai 3.600 nits.

Sektor performa mengandalkan MediaTek Dimensity 7360 MAX berbasis fabrikasi 4nm. OPPO juga membekalinya sistem pendingin Glacier Vapour Chamber seluas 5.000 mm persegi untuk membantu menjaga suhu perangkat.

Smartphone ini menjalankan ColorOS 17 dengan sejumlah fitur kecerdasan buatan untuk mendukung aktivitas sehari-hari.