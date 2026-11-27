

PONTIANAK POST – Smartphone lipat terbaru Apple, iPhone Duo, berpotensi memiliki fungsi layaknya laptop mini.

Hal ini berkat aksesori keyboard terbaru buatan perusahaan rintisan Nøord yang dilengkapi trackpad dan konektivitas MagSafe.

Dikutip dari LiveMint, Nøord memperkenalkan casing keyboard yang dirancang khusus untuk iPhone Duo.

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Aksesori tersebut memungkinkan pengguna mengubah ponsel lipat Apple menjadi perangkat menyerupai laptop berukuran ringkas.

Keyboard Noord mengusung konsep desain yang terinspirasi dari Magic Keyboard milik Apple untuk iPad Air dan iPad Pro.

Advertisement Perangkat ini memiliki lima baris tombol dengan tata letak keyboard standar Amerika Serikat.

Nøord juga menyematkan trackpad terintegrasi untuk mendukung navigasi layaknya menggunakan komputer.

Keunggulan lainnya terletak pada dukungan MagSafe. Melalui koneksi magnetik, iPhone Duo dapat ditempelkan langsung di atas keyboard tanpa harus terpasang secara permanen.

Desain tersebut memungkinkan pengguna memasang ponsel tanpa perlu melepas casing kompatibel yang sudah digunakan.

Nøord juga menyiapkan aksesori pelindung terpisah untuk ponsel dan keyboard. Produk ini tersedia dalam tiga pilihan warna, yakni hitam, putih, dan titanium.