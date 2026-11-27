

PONTIANAK POST – Vivo X500 Pro hadir sebagai smartphone flagship yang mengandalkan kemampuan fotografi, performa tinggi, dan desain ringkas.

Ponsel terbaru Vivo ini menawarkan pengalaman kelas premium, meski masih memiliki sejumlah kekurangan, terutama pada daya tahan baterai.

Vivo X500 Pro dinilai unggul dalam desain, layar, kamera, serta pengalaman penggunaan perangkat lunak.

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Vivo X500 Pro membawa tiga kamera belakang. Konfigurasinya terdiri dari kamera utama Sony LYT 910 beresolusi 50MP dengan Optical Image Stabilization (OIS), kamera telefoto Sony LYT 610 64MP, dan kamera ultrawide Samsung 50MP.

Sementara itu, kamera depannya memiliki resolusi 50MP.

Advertisement Hasil fotonya dinilai tajam dengan warna cerah dan rentang dinamis yang baik. Kemampuan fotografi potret juga menjadi salah satu keunggulannya.

Vivo turut menyediakan aksesori teleconverter 200mm yang mampu menghadirkan pembesaran optik 8,2 kali.

Namun, kualitas gambar mulai menurun ketika menggunakan zoom digital di atas 400mm.

Smartphone ini menggunakan layar LTPO AMOLED 6,36 inci dengan resolusi 1,5K dan refresh rate hingga 144Hz. Tingkat kecerahan puncaknya mencapai 6.000 nits.

Untuk performa, Vivo membenamkan MediaTek Dimensity 9600 Pro yang dipadukan RAM 12GB dan penyimpanan internal 256GB.