

PONTIANAK POST – Apple dikabarkan menyiapkan perubahan desain cukup mencolok pada iPhone 18e.

Ponsel kelas menengah yang diperkirakan meluncur tahun depan itu disebut akan menggunakan modul kamera belakang berbentuk hampir persegi.

Informasi tersebut terungkap melalui gambar desain berbasis komputer atau computer-aided design (CAD) yang dilihat Engadget.

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Gambar itu memperlihatkan perubahan pada bagian belakang perangkat, terutama area kamera.

Dikutip dari 9to5Mac, modul kamera iPhone 18e diperkirakan berukuran sekitar 28 x 35 milimeter.

Advertisement Bagian tersebut akan menampung satu kamera belakang, lampu LED flash, serta mikrofon belakang dalam satu tonjolan. Desainnya disebut menyerupai modul kamera pada iPad Pro M5.

Perubahan ini cukup berbeda dibandingkan iPhone 17e. Pada model sebelumnya, kamera belakang hanya berupa satu lensa yang sedikit menonjol dari bodi.

Sementara lampu flash dan mikrofon ditempatkan terpisah pada bagian kaca belakang.

Menariknya, desain baru tersebut disebut hanya akan diterapkan pada iPhone 18e. Engadget juga melihat gambar CAD iPhone 18 reguler dan iPhone Air 2, tetapi keduanya tidak menggunakan bentuk modul kamera serupa.