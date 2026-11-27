

PONTIANAK POST – Motorola Razr 70 menjadi pilihan menarik bagi konsumen yang menginginkan smartphone lipat bergaya klasik tanpa harus mengeluarkan biaya setinggi ponsel flagship.

Perangkat ini menawarkan desain clamshell premium, layar OLED 120Hz, kamera 50 megapiksel, dan baterai 4.800 mAh.

Ponsel besutan Motorola tersebut mempertahankan desain lipat vertikal yang mengingatkan pada ponsel legendaris Razr V3.

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Namun, sejumlah teknologi modern disematkan untuk menunjang kebutuhan komunikasi dan hiburan sehari-hari.

Motorola Razr 70 dinilai sebagai ponsel lipat kelas menengah yang menawarkan kombinasi desain menarik, daya tahan baterai, dan harga relatif terjangkau.

Advertisement Motorola Razr 70 menggunakan layar utama OLED berukuran 6,9 inci dengan resolusi 2.640 x 1.080 piksel. Panel tersebut mendukung refresh rate 120Hz, HDR10+, dan Dolby Vision.

Sementara layar bagian luar berukuran 3,63 inci dengan refresh rate 90Hz. Layar sekunder ini dapat digunakan untuk membaca notifikasi, menjalankan aplikasi, hingga mengakses asisten kecerdasan buatan Google Gemini tanpa membuka ponsel.

Dari sisi desain, perangkat ini memiliki bobot 188 gram. Bodinya menggunakan rangka aluminium, engsel dengan penguat titanium, serta pelindung Gorilla Glass pada layar luar.

Motorola juga memberikan sertifikasi IP48 untuk perlindungan terhadap debu dan air.

Salah satu daya tarik Razr 70 adalah baterainya yang berkapasitas 4.800 mAh. Kapasitas tersebut tergolong besar untuk smartphone dengan desain lipat vertikal.