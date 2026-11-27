

PONTIANAK POST – Pengguna Samsung Galaxy Z Fold 5 mulai menghadapi alasan untuk mempertimbangkan pergantian perangkat.

Smartphone lipat yang dirilis pada 2023 tersebut dipastikan tidak masuk daftar penerima pembaruan One UI 9.5.

One UI 9.0 menjadi pembaruan perangkat lunak utama terakhir untuk perangkat tersebut.

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Kondisi ini membuat pengguna Galaxy Z Fold 5 perlu mempertimbangkan perangkat baru jika ingin menikmati fitur dan teknologi Samsung generasi berikutnya.

Dikutip dari SamMobile, Samsung tengah menguji One UI 9.5 sebelum peluncuran global yang diperkirakan berlangsung pada awal 2027.

Advertisement Sejumlah perangkat Galaxy akan memperoleh pembaruan tersebut, tetapi Galaxy Z Fold 5 tidak termasuk di dalamnya.

Meski demikian, berakhirnya pembaruan sistem operasi utama bukan berarti seluruh dukungan keamanan perangkat langsung dihentikan.

Bagi pengguna yang ingin tetap memakai smartphone layar lipat, Galaxy Z Fold 8 Ultra menjadi salah satu pilihan peningkatan.

Perangkat ini menawarkan desain lebih tipis dan ringan, peningkatan ketahanan terhadap air dan debu, serta teknologi layar Flex Titanium yang dirancang meningkatkan daya tahan dan mengurangi bekas lipatan.

Sektor kamera juga mengalami peningkatan dengan kamera utama 200 megapiksel dan ultrawide 50 megapiksel.