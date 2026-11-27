

PONTIANAK POST – HONOR X9e Pro hadir membawa spesifikasi yang menarik perhatian di pasar smartphone 2026.

Ponsel ini mengandalkan baterai jumbo 11.000 mAh, kamera utama 108 megapiksel, layar AMOLED 120Hz, serta perlindungan ekstrem terhadap air, debu, dan benturan.

Dikutip dari PR Newswire, HONOR menonjolkan tiga keunggulan utama perangkat ini, yakni ketahanan bodi, daya tahan baterai, dan kemampuan fotografi berbasis kecerdasan buatan (AI).

Sektor daya menjadi daya tarik terbesar HONOR X9e Pro. Smartphone ini menggunakan baterai berkapasitas tipikal 11.000 mAh dengan dukungan pengisian cepat 80W HONOR SuperCharge.

HONOR mengklaim baterainya mampu bertahan hingga tiga hari berdasarkan skenario pengujian penggunaan campuran.

Advertisement Perangkat ini juga mendukung reverse charging kabel 27W untuk mengisi daya perangkat lain.

Menariknya, baterai tersebut dirancang mempertahankan daya tahan hingga enam tahun berdasarkan simulasi laboratorium HONOR.

Untuk perlindungan, perangkat ini mengantongi sertifikasi IP68, IP69, dan IP69K.

HONOR juga mengklaim ponsel mampu bertahan dalam perendaman air hingga kedalaman 10 meter serta percikan air panas bersuhu 85 derajat Celsius dalam kondisi pengujian tertentu.

Bodinya juga dirancang tahan jatuh dari ketinggian hingga tiga meter.