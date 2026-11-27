

PONTIANAK POST – RedMagic 12 Pro semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu smartphone gaming paling menarik pada 2026.

Perangkat besutan Nubia ini membawa kombinasi chipset Snapdragon terbaru, layar AMOLED 185Hz, baterai jumbo 8.400 mAh, serta sistem pendingin cair untuk menunjang permainan berat.

Laporan terbaru New Atlas menilai RedMagic 12 Pro mengalami sejumlah peningkatan dibandingkan pendahulunya.

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Perubahan paling terasa terdapat pada kapasitas baterai, kualitas layar, desain, dan pengalaman penggunaan sehari-hari.

Smartphone ini menggunakan chipset Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 dengan fabrikasi 2 nanometer.

Advertisement Prosesor tersebut dirancang untuk memberikan performa tinggi sekaligus efisiensi daya lebih baik.

RedMagic 12 Pro mengusung layar AMOLED berukuran 6,85 inci dengan resolusi 2.688 x 1.216 piksel.

Layarnya mendukung refresh rate hingga 185Hz sehingga pergerakan visual terlihat lebih mulus ketika bermain gim.

Tingkat kecerahan globalnya mencapai 1.900 nits, bahkan bisa menyentuh 5.000 nits pada area tertentu.

Untuk menjaga performa, Nubia menghadirkan sistem pendingin AquaCore Cooling System 3.0.