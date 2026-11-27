

PONTIANAK POST – Xiaomi tampaknya mulai mempersiapkan generasi terbaru smartphone Redmi Note.

Perangkat yang diduga sebagai Redmi Note 18 5G terdeteksi dalam basis data sertifikasi 3C China.

Kemunculan ini sekaligus mengungkap kemampuan pengisian daya yang masih bertahan di angka 45W.

Dikutip dari GSMArena, perangkat dengan nomor model M077CE muncul dalam daftar sertifikasi 3C.

Sebuah akun pembocor informasi teknologi di platform X mengaitkan nomor model tersebut dengan Redmi Note 18 5G versi reguler.

Advertisement Meski demikian, Xiaomi belum mengonfirmasi identitas perangkat maupun spesifikasi resminya.

Salah satu informasi yang terungkap dari sertifikasi tersebut adalah dukungan pengisian daya kabel 45W.

Angka ini sama dengan kemampuan pengisian daya Redmi Note 17 5G generasi sebelumnya.

Artinya, jika bocoran tersebut benar, Xiaomi belum memberikan peningkatan kecepatan charging pada model reguler terbarunya.

Menariknya, perangkat Redmi Note 18 lainnya dengan nomor model berbeda sebelumnya juga muncul dalam sertifikasi 3C dengan dukungan pengisian daya 67W.