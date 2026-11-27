

PONTIANAK POST – Persaingan smartphone kelas menengah semakin menarik setelah Honor 700S resmi diperkenalkan di China pada 23 November 2026.

Ponsel ini langsung menjadi pesaing Vivo V70 Elite berkat baterai berkapasitas 9.000 mAh, kamera utama 200 megapiksel, dan layar AMOLED dengan tingkat kecerahan tinggi.

Meski sama-sama menawarkan spesifikasi premium, kedua smartphone tersebut memiliki keunggulan berbeda.

Vivo V70 Elite lebih menonjol dalam performa dan kemampuan fotografi jarak jauh, sedangkan Honor 700S mengandalkan daya tahan baterai serta harga lebih terjangkau.

Honor 700S dibanderol mulai Rp9,9 juta. Sementara Vivo V70 Elite dijual Rp13,3 juta untuk varian dasar.

Advertisement Keunggulan terbesar Honor 700S terletak pada kapasitas baterainya yang mencapai 9.000 mAh.

Angka tersebut sekitar 38 persen lebih besar dibandingkan baterai Vivo V70 Elite yang berkapasitas 6.500 mAh.

Honor mendukung pengisian cepat 80W dan reverse charging kabel 27W. Sementara Vivo menawarkan teknologi pengisian lebih cepat 90W serta fitur bypass charging yang membantu mengurangi panas ketika bermain gim sambil mengisi daya.

Kedua perangkat menggunakan panel AMOLED berukuran hampir sama. Honor 700S memiliki layar 6,57 inci, sedangkan Vivo V70 Elite berukuran 6,59 inci. Keduanya mendukung refresh rate 120Hz.

Pada sektor performa, Vivo V70 Elite mengandalkan Snapdragon 8s Gen 3. Chipset ini dipadukan dengan RAM hingga 12 GB dan penyimpanan internal hingga 512 GB.